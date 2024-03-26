Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Stratejik bir öngörüyle ilk nükleer enerji santralimizi temelini Akkuyu'da atmıştık. Bu hamleyle zor bir coğrafyada, zor bir denklemde, enerji güvenliğimizi sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyaretler için Adana'ya geldi. Bakan Fidan, Yüreğir ilçesinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte iftar programında bir araya geldi. Bakan Fidan, "Bir milli şahlanış dönemindeyiz. Bu şahlanışın ismi Türkiye Yüzyılı'dır. Formülü ise gücünü de odağını da bu topraklarda bu milletten alan her türlü etki alanından bağımsız, milli bir politikadır. Bu stratejinin Türkiye'mizi nerelere getirdiğini, her alanda nasıl çığır açtığını, hep birlikte, her gün görüyor ve yaşıyoruz" dedi.
Akkuyu'daki Nükleer Santrale değinen Bakan Fidan, "Stratejik bir öngörüyle ilk nükleer enerji santralimizi temelini Akkuyu'da atmıştık. Bu hamleyle zor bir coğrafyada, zor bir denklemde, enerji güvenliğimizi sağlamayı hedefliyoruz. Temiz enerjiye kavuşmaya başlıyoruz, Adana'yı çok etkileyen küresel ısınmayla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ne var ki muhalefet bu büyük hamleyi bu güzel hizmeti de eleştirmekten geri durmadı. Ama ne derse desinler biz doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Brüksel'de nükleer enerji zirvesi düzenlendi. 35 kadar ülke bir nevi nükleer enerji liginde bir araya geldi. Türkiye'de 10 yıl önce attığı öngörülü adımlar sayesinde nükleer masada yerini alan ülkeler arasındaydı. Nükleer enerji hamlesi ülkemizi 21 yıldır verilen mücadelenin somut örneğidir. Türkiye olarak her saha da her masa varız." Diye konuştu. - ADANA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Akkuyu'daki Nükleer Santral Türkiye'nin Enerji Güvenliğini Sağlamayı Hedefliyor - Son Dakika
Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir hafta içinde yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, emniyet işlemlerinin ardından İzmir Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'ta yaptığı konuşmada Türkiye'nin vesayet yapılarıyla mücadele ederek milli iradeyi hakim hale getirdiğini ve önemli reformlara imza attığını söyledi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede, Gazze'deki sivil kayıpların yüksek olduğunu ve insani yardım miktarının düşük olduğunu belirterek, Gazze'de insani bir felaket yaşandığını ve durumun kötüleştiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi. Yılmaz, terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye istikamet verme çabası olduğunu belirterek, terörle kararlılıkla mücadele edeceklerini ve huzur ortamını bozmayacaklarını vurguladı. Ayrıca Yılmaz, Muş'a yapılan hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Giresun Valiliği, son birkaç gün içinde farklı yerlerde sahipsiz hayvanlar ile ilgili gündeme gelen görüntü ve iddialarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma işlemlerinin başlatıldığını, sürecin hassasiyetle takip edildiğini bildirdi. Valilik, halk sağlığı ve can güvenliği ile sahipsiz hayvanların korunması amacıyla yapılan çalışmaların mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü vurguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de yaptığı konuşmada, Çamlıhemşin yolunun ihalesini gerçekleştirdiklerini ve çalışmalara başladıklarını belirtti. Uraloğlu, ayrıca Ardeşen-Çamlıhemşin yolunda yapılan çalışmaları inceledi ve Rize'de birçok ulaşım projesinin hayata geçirildiğini ifade etti. Tunca yolunun önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Çamlıhemşin'in daha güzel bir marka şehir olacağını söyledi. Ayrıca, Çamlıhemşin yolunda kanalizasyon hattının da geçirilmesi için çalışmaların yapıldığını belirtti.
İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Malatyalı iş insanı Mustafa Başdemir için Eyüpsultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye birçok önemli isim katıldı ve Başdemir, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.
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