Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da ikili görüşmelerde bulundu - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da ikili görüşmelerde bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya\'da ikili görüşmelerde bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ve Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile bir araya geldi. Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da ikili temaslarını sürdürüyor.

16.02.2024 17:44
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ve Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da ikili temaslarını sürdürüyor. Fidan, Münih kentinde Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ve Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile görüştü. - MÜNİH

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da ikili görüşmelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da ikili görüşmelerde bulundu - Son Dakika
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