Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya\'da Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile bir araya geldi.

16.02.2024 14:00  Güncelleme: 14:03
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da temaslarına başladı. Bakan Fidan, Münih'te Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile görüşme gerçekleştirdi. - MÜNİH

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile bir araya geldi - Son Dakika
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