Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan\'a ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Azerbaycan'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 14 Aralık 2023 tarihinde Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir" denildi. - ANKARA