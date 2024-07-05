Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel, ekonomik ve iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

05.07.2024 17:19
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a geldi. Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Şuşa kentinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Fidan ve Aliyev görüşmede bölgesel, ekonomik ve iki ülke arasındaki işbirliği konularını ele aldı.

Fidan, yarınki zirve öncesinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü - Son Dakika
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