Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan\'da Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmelerde bulunacak.