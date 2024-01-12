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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi yaparak, Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi ve Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
12.01.2024 - 21:45,  Güncelleme: 21:45
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, yakın coğrafyamızda zaten çok sayıda ihtilaf bulunduğuna işaretle, Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti. Bakan Fidan'ın bu doğrultuda Türkiye'nin üstüne düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirttiği görüşmede, Gazze'deki son durum da ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki savaşın ve Filistinlilere yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini, gerilimin tırmanmasının bölgesel güvenlik ile uluslararası istikrar açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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