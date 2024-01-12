 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yakın coğrafyada bulunan anlaşmazlıkların azaltılması ve Aden Körfezi'ndeki gerilimin düşürülmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Gazze'deki savaşın bir an önce sona ermesi gerektiği ve gerilimin bölgesel güvenlik ile uluslararası istikrar açısından risk teşkil ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü
12.01.2024 - 21:49,  Güncelleme: 21:51
Abone Ol

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan görüşmede, yakın coğrafyada çok sayıda anlaşmazlık bulunduğuna işaret ederek, Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti. Fidan'ın, bu doğrultuda Türkiye'nin üstüne düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirttiği görüşmede, Gazze'deki son durum da ele alındı.

Bakan Fidan'ın, Gazze'deki savaşın ve Filistinlilere yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini, gerilimin tırmanmasının bölgesel güvenlik ile uluslararası istikrar açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Birleşik Krallık, David Cameron, Aden Körfezi, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü - Son Dakika


22:24
İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05
5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı 5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı
20:05
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:51
Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim
19:49
CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Son Dakika
22:24 İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05 5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52 Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı
20:05 Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:49 CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
19:51 Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 22:52:51. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement