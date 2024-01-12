Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan görüşmede, yakın coğrafyada çok sayıda anlaşmazlık bulunduğuna işaret ederek, Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti. Fidan'ın, bu doğrultuda Türkiye'nin üstüne düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirttiği görüşmede, Gazze'deki son durum da ele alındı.

Bakan Fidan'ın, Gazze'deki savaşın ve Filistinlilere yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini, gerilimin tırmanmasının bölgesel güvenlik ile uluslararası istikrar açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladığı öğrenildi.