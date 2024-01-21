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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere ABD'ye gitti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere ABD'ye gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak'ta yapılacak BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere New York'a hareket etti. Fidan, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin 'Filistin' konulu toplantısına katılacak ve ikili görüşmeler yapacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere ABD\'ye gitti
21.01.2024 - 21:31,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak'ta yapılacak BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere New York'a hareket etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin "Filistin" konulu toplantısına katılacak. Fidan'ın ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere ABD'ye gitti - Son Dakika
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