Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı ile görüştü

Politika

Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile Pekin'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdüyor. Bakan Fidan bu kapsamda Pekin'de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile görüşme gerçekleştirdi. - PEKİN