Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine 3-5 Haziran tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine 3-5 Haziran tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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