Dışişleri Bakanı Hakan Fidan\'dan Filistin\'e Dayanışma Mesajı

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, '29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Filistin halkı, 1947'den bu yana maruz kaldığı adaletsizlik ve zulme rağmen haklı davasından vazgeçmeden onurlu bir mücadele vermektedir. Topraklarını terk etmeyip kimliğine ve geleceğine sahip çıkan Filistinliler, aynı zamanda uluslararası hukuka ve küresel insani değerlere olan inancı temsil etmektedir. Tarih, hiçbir zulmün ebedi olmadığını birçok kez göstermiştir. Filistin halkının mücadelesine olan uluslararası destek her geçen gün artmakta, vicdan sahibi milletler ve bireylerin sesleri daha güçlü çıkmaktadır. Filistin halkı kendi topraklarında, kendi devletlerinin şemsiyesi altında özgür, güven içinde ve müreffeh bir hayata mutlaka kavuşacaktır. Türkiye olarak '29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' vesilesiyle, adaletin ve barışın tesis edilmesi için Filistin halkı ve uluslararası toplumla birlikte çalışmayı sürdüreceğimizi tekrar vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.