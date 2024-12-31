Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve uluslararası konuları ele alındı.