DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve uluslararası konuları ele alındı.
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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