Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantıya katıldı

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Temas Grubu ve bazı Batılı ülkelerin katılımıyla gerçekleşen Filistin konulu toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Temas Grubu ve bazı Batılı ülkelerin katılımıyla gerçekleşen Filistin konulu toplantıya katıldı. - RİYAD