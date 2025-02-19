Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Şubat'ta Johannesburg'da düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Dönem Başkanlığında, 20-21 Şubat 2025 tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacaktır. Sayın Bakanımız ayrıca, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında gerçekleştirilecek MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye, Avustralya) 27'nci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecektir" denildi.
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