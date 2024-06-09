Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ı ziyaret ediyor. Resmi ziyaret gerçekleştirdiği Katar'ın başkenti Doha'ya ulaşan Bakan Fidan, ikili temaslarına başladı. Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi.

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda KİK üyesi ülkelerle gelişen ilişkiler ve KİK'le kurumsal iş birliğinin yanı sıra Gazze başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Toplantı vesilesiyle Bakan Fidan'ın ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor. - DOHA