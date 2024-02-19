Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih El-Feyyad ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih El-Feyyad ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih El-Feyyad ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih El-Feyyad ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan ve Feyyad'ın bulunduğu fotoğraf paylaşıldı.

19.02.2024 15:39
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih El-Feyyad ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Feyyad ile Ankara'da bir araya geldi. Paylaşımda, Bakan Fidan'ın ve Feyyad'ın yer aldığı fotoğrafa yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih El-Feyyad ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih El-Feyyad ile görüştü - Son Dakika
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