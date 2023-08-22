Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak\'a resmi ziyaret gerçekleştirecek
Son Güncelleme: 22.08.2023 10:22

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat ve Erbil'de resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Irak'a gidecek. Ziyaret kapsamında üst düzey temaslar gerçekleştirilecek ve iş birliği imkanları ele alınacak. Ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Bağdat ve Erbil'de resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Irak'a gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 22-24 Ağustos'ta Irak'a resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Bağdat'ta ve Erbil'de üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, Irak'la iş birliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

Bağdat, Erbil, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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