Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bageri Keni ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bageri Keni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, telefonda görüştüğü İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bageri Keni'ye İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, İran halkına taziyelerini iletti. - ANKARA
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