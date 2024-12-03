Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanyol Mevkidaşı ile Brüksel'de Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile Brüksel'de bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile Belçika'nın Başkenti Brüksel'de, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'daki son durum ve NATO çerçevesindeki iş birliği konuları ele alındı.