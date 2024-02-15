Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'e karşı mücadelemiz devam edecek - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'e karşı mücadelemiz devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail\'e karşı mücadelemiz devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Diplomasinin bütün sınırlarını kullanarak, bu vahşetin durmasını, İsrail'in sadece insanlık vicdanını lekelemekle kalmayıp aynı zamanda hak ettiği cezaya çarptırılması için mücadeleye devam edeceğiz"

15.02.2024 13:12
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Diplomasinin bütün sınırlarını kullanarak, bu vahşetin durmasını, İsrail'in sadece insanlık vicdanını lekelemekle kalmayıp aynı zamanda hak ettiği cezaya çarptırılması için mücadeleye devam edeceğiz" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'e karşı mücadelemiz devam edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'e karşı mücadelemiz devam edecek - Son Dakika
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