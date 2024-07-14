Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "İsrailli yetkililer uluslararası mahkemelerde hesap verecek."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail yetkililerinin uluslararası mahkemelerde hesap vereceğini belirtti. İstanbul'da yapılan bir konuşmada, Fidan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin uluslararası hukukun gereğinin yapılacağını vurguladı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
14.07.2024 18:23:06. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "İsrailli yetkililer uluslararası mahkemelerde hesap verecek." - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?