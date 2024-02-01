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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, NATO üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizmanın toplantıları ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı. Ayrıca, Türkmenistan ile enerji ve sivil havacılık gibi konularda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve çok taraflı platformlarda iş birliği imkanları değerlendirildi.

01.02.2024 16:05  Güncelleme: 16:06
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç- Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizmanın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ele alındı.

Fidan ayrıca Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la telefonda görüştü. Görüşmede, başta enerji ve sivil havacılık konuları olmak üzere ikili ilişkileri her alanda güçlendirmenin yanı sıra, çok taraflı platformlarda iş birliği imkanları ele alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü - Son Dakika


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