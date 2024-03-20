Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Chem Widhya\'yı kabul etti

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Bakırköy ve Küçükçekmece'de seçim çalışmalarını sürdürdü

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, Bakırköy ve Küçükçekmece ilçelerinde seçim çalışmalarına devam etti. Aydın, esnaf ziyaretleri ve seçim standı ziyaretinin ardından Küçükçekmece'de vatandaşlarla sohbet etti ve mahalle muhtarını ziyaret etti. Aydın, konuşmasında yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, umudun yeşertilme dönemi olduğunu belirtti.