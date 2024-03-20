Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Chem Widhya'yı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya'nın Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Chem Widhya'yı Ankara'da kabul etti. - ANKARA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silivri Hükümet Konağı açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşların daha iyi bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını belirtti.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, Bakırköy ve Küçükçekmece ilçelerinde seçim çalışmalarına devam etti. Aydın, esnaf ziyaretleri ve seçim standı ziyaretinin ardından Küçükçekmece'de vatandaşlarla sohbet etti ve mahalle muhtarını ziyaret etti. Aydın, konuşmasında yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, umudun yeşertilme dönemi olduğunu belirtti.
AK Parti'nin Merkezefendi ve Pamukkale Belediye Başkan Adayları Ekrem Başer ile Halil Pekdemir, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti. Her iki aday da görev süreleri boyunca şehit yakınları ve gazilere kapılarının her zaman açık olacaklarını söyledi.
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