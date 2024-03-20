Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Chem Widhya'yı kabul etti - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Chem Widhya'yı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Chem Widhya\'yı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya'nın Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Chem Widhya'yı Ankara'da kabul etti.

20.03.2024 18:16  Güncelleme: 18:18
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Chem Widhya'yı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya'nın Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Chem Widhya'yı Ankara'da kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kamboçya, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Chem Widhya'yı kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Chem Widhya'yı kabul etti - Son Dakika
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