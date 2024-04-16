Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a gerçekleştireceği resmi ziyaretinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17 Nisan'da Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın resmi ziyaretinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerinin yanı sıra Filistin'deki durum hakkinde görüş alışverişinde bulunulacağı bekleniyor.

Bakan Fidan'ın Katar'a gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, 17 Nisan tarihinde Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ziyaret kapsamında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecektir. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır." - ANKARA