Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüşerek Suriye'deki durumu ve Gazze'de ateşkes sağlama çabalarını görüştü.

30.11.2024 18:33
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki durum ve Gazze'de ateşkesi sağlama çabaları ele alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile Görüştü - Son Dakika

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