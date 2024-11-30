Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki durum ve Gazze'de ateşkesi sağlama çabaları ele alındı.