DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın Başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Katar'ın Başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldiği bildirildi.
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Hamas ile Görüştü - Son Dakika
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