Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı ve Gazze'deki son durum ele alındı.

13.08.2024 19:09
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile iki ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Kaynaklar, görüşmelerde radikal İsrailliler tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı ile Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığını ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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