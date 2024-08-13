Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi yaptı

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile iki ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Kaynaklar, görüşmelerde radikal İsrailliler tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı ile Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığını ifade etti.