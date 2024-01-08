Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan\'a ziyaret gerçekleştirecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in daveti üzerine yarın Kırgızistan'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ceenbek Kulubayev'in davetine icabetle, 9 Ocak 2024 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti'ne bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.