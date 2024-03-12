Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı ile görüştü

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin açıklama yaptı

Mustafa Destici, CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerinin İstanbul Belediyesi ile CHP arasındaki ilişkinin sonucu olduğunu iddia etti. Devletin ve milletin bir kuruşuna kim el sürerse o el kırılmalı diyen Destici, hukuk gereğinin yapılması gerektiğini vurguladı.