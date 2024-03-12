Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruz'le görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik temasları sürüyor. Fidan bu çerçevede başkent Ankara'da Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruz'le görüştü. Söz konusu görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. - ANKARA
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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları ve propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü kazanın ardından annesi yazar Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan T.C. soruşturmasına ilişkin, 'ABD ile yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İstenilen belgeleri tamamladık' dedi. Tunç, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bilgisini de verdi. Bakan Tunç ayrıca CHP hakkında başlatılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma hakkında da açıklamalarda bulundu.
Mustafa Destici, CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerinin İstanbul Belediyesi ile CHP arasındaki ilişkinin sonucu olduğunu iddia etti. Devletin ve milletin bir kuruşuna kim el sürerse o el kırılmalı diyen Destici, hukuk gereğinin yapılması gerektiğini vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi yanındaki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Bir vatandaş, Başkan Büyükkılıç'a sevgi gösterisinde bulundu.
Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıstan ikisinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.
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