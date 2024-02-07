Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'dan sonra Libya'ya geçti - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'dan sonra Libya'ya geçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta\'dan sonra Libya\'ya geçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta ziyaretini tamamlayarak Libya'nın başkenti Trablus'a geldi. Fidan, Libya'da yapacağı görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak. Türkiye'nin Libya'da tekrar bir çatışma yaşanmaması için yapıcı bir politika izlediğini vurgulayan Fidan, Doğu ve batı arasındaki bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmemesini istediklerini belirtti.

07.02.2024 13:18
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'daki temaslarını tamamlayarak Libya'ya geçti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta ziyaretini tamamladı. Bakan Fidan Türkiye saatiyle 12.20'de Libya'nın başkenti Trablus'a geldi. Fidan, gün içerisinde Libya'da yapacağı görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak.

"Libya'da Doğu ve batı arasındaki mevcut bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesini istemiyoruz"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, dün Valetta'da Maltalı mevkidaşı Ian Borg ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trablus'u ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Fidan, Türkiye'nin Libya'da tekrar bir çatışma yaşanmaması için yapıcı bir politika izlemeyi sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Libya'nın sorunlarını diyalogla çözmesini istiyoruz. Doğu ve batı arasındaki mevcut cari bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesini istemiyoruz. Belli bir süreç içerisinde ve diyalog yoluyla bu bölünmüşlüğün bütün tarafların razı olacağı şekilde barışçıl bir yöntemle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu yoldaki çalışmalarımız devam ediyor" demişti.

Fidan'ın Trablus'taki temaslarını tamamlamasının ardından gece saatlerinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. - TRABLUS

Kaynak: İHA

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