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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Son Güncelleme: 12.10.2023 21:45

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, ikili ilişkilerin ele alınması ve güncel bölgesel gelişmelerin görüşülmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından, Fidan'ın Mısır ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmeler kapsamında, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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