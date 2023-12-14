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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Oslo'yu ziyaret edecek - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Oslo'yu ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması çalışmaları kapsamında yarın Norveç'in başkenti Oslo'yu ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Oslo\'yu ziyaret edecek
14.12.2023 - 18:00,  Güncelleme: 18:01
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Norveç'in başkenti Oslo'yu ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde 15 Aralık 2023 tarihinde Oslo'yu ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız Temas Grubundaki mevkidaşlarıyla birlikte Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg makamlarıyla görüşecektir" denildi.

Kaynak: DHA
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