Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, oy kullanmak için sandık başına gitti - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, oy kullanmak için sandık başına gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, oy kullanmak için sandık başına gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın Yenimahalle semtinde bulunan Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullanarak yerel seçimlere katıldı.

31.03.2024 16:20  Güncelleme: 16:34
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarının belirleyecek olan yerel seçimlerde oy verme işlemini Ankara'nın Yenimahalle semtinde gerçekleştirdi. Ankara'da mukim Dışişleri Bakanı Fidan, oyunu Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde 1230 numaralı sandıkta kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, oyunu kullanmak için Yenimahalle'deki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne geldi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Fidan, gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi. Kabinde pusulaları mühürleme işlemini tamamlayan Fidan, "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek oy zarfını sandığa attı.

Akabinde mührü teslim ederek imza atan Dışişleri Bakanı Fidan, sandık görevlilerine işlerinde kolaylıklar diledi.

Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne oy kullanmakta olan vatandaşların Dışişleri Bakanı Fidan'a giriş ve çıkışta ilgi göstermeleri de dikkati çekti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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