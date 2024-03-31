Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, oy kullanmak için sandık başına gitti

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarının belirleyecek olan yerel seçimlerde oy verme işlemini Ankara'nın Yenimahalle semtinde gerçekleştirdi. Ankara'da mukim Dışişleri Bakanı Fidan, oyunu Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde 1230 numaralı sandıkta kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, oyunu kullanmak için Yenimahalle'deki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne geldi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Fidan, gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi. Kabinde pusulaları mühürleme işlemini tamamlayan Fidan, "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek oy zarfını sandığa attı.

Akabinde mührü teslim ederek imza atan Dışişleri Bakanı Fidan, sandık görevlilerine işlerinde kolaylıklar diledi.

Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'ne oy kullanmakta olan vatandaşların Dışişleri Bakanı Fidan'a giriş ve çıkışta ilgi göstermeleri de dikkati çekti. - ANKARA