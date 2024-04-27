Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da İslam İşbirliği ve Arap Ligi toplantısına katılacak

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilecek İslam İşbirliği ve Arap Ligi'nin oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 28-29 Nisan tarihlerinde Riyad'ı ziyaret edecek. Ayrıca açıklamada, Bakan Fidan'ın ziyaret vesilesiyle çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştireceği yer aldı. - ANKARA