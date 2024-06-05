Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ziyaretlerde bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdürerek Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de Yanghang Camii'ni ziyaret etti ve Uluslararası Büyük Pazar'ı gezdi. Bakan Fidan, bölge yetkilileriyle de görüşerek bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

05.06.2024 11:15
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de Yanghang Camii'yi ziyaret etti ve Uluslararası Büyük Pazar'ı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Pekin temaslarının ardından Çin ziyaretinin son gününde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne geçti. Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de Yanghang Camii'ni ve Uluslararası Büyük Pazar'ı ziyaret etti. Esnaf ile sohbet eden Bakan Fidan, geleneksel yiyeceklerin tadına baktı.

Bakan Fidan burada. Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Sekreteri Ma Xingrui ve Vali Erkin-Tuniyaz ile görüştü. Toplantıda Bölgedel ve küresel konuların ele alındığı ele alındı. - URUMÇİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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