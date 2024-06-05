Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Yusuf Has Hacib Türbesi'ni ve Id Gah Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Yusuf Has Hacib Türbesi'ni ve Id Gah Camii'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdürerek Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar kentinde bulunan Yusuf Has Hacib Türbesi'ni ve Id Gah Camii'ni ziyaret etti.

05.06.2024 19:53
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Yusuf Has Hacib Türbesi'ni ve Id Gah Camii'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar kentindeki Yusuf Has Hacib Türbesi'ni ziyaret ve Id Gah Camii'ni ziyaret etti. - KAŞGAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Yusuf Has Hacib Türbesi'ni ve Id Gah Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Yusuf Has Hacib Türbesi'ni ve Id Gah Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika
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