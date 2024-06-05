Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Yusuf Has Hacib Türbesi'ni ve Id Gah Camii'ni ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar kentindeki Yusuf Has Hacib Türbesi'ni ziyaret ve Id Gah Camii'ni ziyaret etti. - KAŞGAR
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