Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Vekili Ali Omar Balad ile Görüştü

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Vekili Ali Omar Balad ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Vekili Ali Omar Balad ile Ankara'da görüştü" denildi.
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