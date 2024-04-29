Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye, Gazze'deki katliamın faillerinin yargılanması için çalışmaya devam edecek - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye, Gazze'deki katliamın faillerinin yargılanması için çalışmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki saldırıları kınayarak, Türkiye'nin Gazze'deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti. Fidan, İsrail'in uluslararası hukuku ve insani değerleri ayaklar altına aldığını ve dünya kamuoyu vicdanında mahkum edildiğini ifade etti.

29.04.2024 23:31
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Türkiye, Gazze'deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullanarak, "Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından Gazze Şeridi'ne saldırıları devam eden İsrail'i hedef aldı. Bakan Fidan, "Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya ve Gazze'deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür. Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahküm edilmiş durumdadır. Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz" dedi. - RİYAD

Kaynak: İHA

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