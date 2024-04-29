Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye, Gazze'deki katliamın faillerinin yargılanması için çalışmaya devam edecek

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Türkiye, Gazze'deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullanarak, "Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından Gazze Şeridi'ne saldırıları devam eden İsrail'i hedef aldı. Bakan Fidan, "Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya ve Gazze'deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür. Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahküm edilmiş durumdadır. Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz" dedi. - RİYAD