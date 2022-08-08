Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : "Bir aday ülke ve NATO müttefiki olan Türkiye 'ye karşı Avrupa Birliği dayanışması adı altında bazı üyelerin kısır çıkarlarına teslim ve rehin olmak doğru değildir. Avrupa Birliği'nden iş birliğine ve üyelik sürecimize yeniden ivme kazandıracak somut ve anlamlı adımlar atmasını bekliyoruz." - ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Avrupa Birliği üyesi Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede kendilerinin sorumluluklarının olduğunu kabul...

Kaynak: İHA

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