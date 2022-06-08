Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dünyada gıda krizinin gerçek bir kriz olduğunu söylemek isterim. Bu konuya sadece Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl ürünü olarak değil Ukrayna ve Rusya'dan ihraç edilecek tahıl ve gübre olarak bakmak lazım. Mayınlar temizlenemeyecekse de güvenli bölge ve sizin de burada özellikle gemilerin Ukrayna'ya silah taşımamasından emin olmanız gerekiyor onu söylüyorsunuz. Sonuçta bunların da denetimini yapacak bir mekanizmanın oluşması ile hem bu ihracatın önündeki engeller kalkar hem de güvenlik endişeleri de ortadan kaldırılmış olur." - ANKARA