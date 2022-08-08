Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(Azerbaycan Ermenistan) Son günlerde bölgede yaşanan gerginlik mevcut sükunetin ne kadar kırılgan olduğunu da...

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Ermenistan'ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz.' - Son Dakika

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