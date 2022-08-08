Kaynak: İHA
Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Türkiye, Suriye, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Ermenistan'ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz.' - Son Dakika
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