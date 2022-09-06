Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Gürcistan'da oynanan Türkiye-Gürcistan Euro Basket 2022 Avrupa Şampiyonası basketbol maçı ve maçın ardından yaşanan gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

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