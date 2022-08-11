NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İsraille normalleşme süreci konusunda adımlar atıyoruz, karşılıklı ziyaret diyalog devam ediyor' - Son Dakika

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