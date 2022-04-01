Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da konuştu: (1) - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da konuştu: (1)

01.04.2022 17:03
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna'da hala 70 civarında vatandaşımız var. Bunların 30 tanesi Mariupol'de.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Ukrayna'da hala 70 civarında vatandaşımız var. Bunların 30 tanesi Mariupol'de. Bugün onları da çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) gerçekleştirilen ATSO'nun 140. Kuruluş Yıldönümü ve Kente Önem Katanlar Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Antalya'yı dünya çapında bir marka yapmak için birlikte çalıştıklarını söyledi.

Antalya Diplomasi Forumu'nu örnek gösteren Çavuşoğlu, ikinci yılında Antalya'nın küresel konuların konuşulduğu bir merkez haline geldiğini, tüm dünyanın Antalya'yı konuştuğunu belirtti.

Antalya'nın forum ile 17 devlet ve hükümet başkanını, 80 bakanını, 40 üst düzey uluslararası teşkilat temsilcisini ağırladığını aktaran Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanları görüşmesini hatırlatarak, kentin önemli görüşmelere de ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Türkiye'nin gerek Kovid-19 döneminde, gerekse kriz yaşayan ülkelerde vatandaşlarını tahliye konusunda öncü ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, salgın döneminde 100 binden fazla vatandaşı 165 ülkeden tahliye ettiklerini hatırlattı.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş nedeniyle Ukrayna'daki vatandaşların da başarılı şekilde tahliye edildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Ukrayna'da hala 70 civarında vatandaşımız var. Bunların 30 tanesi Mariupol'de. Bugün onları da çıkarmaya çalışıyoruz. Uluslararası örgütlerle işbirliği yapıyoruz. Çünkü ilk defa gerçek anlamda bir sessizlik ve geçici ateşkesten bahsediyoruz. İki ülke arasında ateşkesin tesis edilmesi ve kalıcı bir barışa doğru adım atılması konusunda çabalar kadar, insani konularda da Türkiye olarak çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inisiyatif aldıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin savaş başlamadan adım attığını, iki ülke arasında görüşmeler yaptığını söyledi.

İki ülkenin dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Salı günü müzakere heyetleri de Belarus dışındaki ilk görüşmelerini İstanbul'da yaptı. Salı gününden bu yana bu müzakerelerle ilgili olumlu adımlar ve açıklamalar iki taraftan da gelmeye başladı. İnşallah hep birlikte bölgemizin barışı ve istikrarı için bu adımı da atacağız. Çabalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız dün Zelenski ile konuştu. Bugün Putin ile görüşecek."

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle önce iki ülkenin dışişleri bakanlarını, daha sonrasında ise cumhurbaşkanlarını bir araya getirerek kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının ardından barışa giden yolda atılması gereken adımlara işaret etti.

(Sürecek)

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Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Antalya, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da konuştu: (1) - Son Dakika


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