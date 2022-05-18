Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, "55... - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, "55...

18.05.2022 22:13
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, "55...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, "55 yıldır Kıbrıs'ta tüm planları ve çözüm önerilerini kimin reddettiğini biliyoruz" ifadelerini kullanarak, "Kimin nerde alkışlandığının bizim için...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, "55 yıldır Kıbrıs'ta tüm planları ve çözüm önerilerini kimin reddettiğini biliyoruz" ifadelerini kullanarak, "Kimin nerde alkışlandığının bizim için bir önemi yok" dedi. - NEW YORK

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, '55... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, "55... - Son Dakika
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