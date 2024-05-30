Dışişleri Bakanları Gazze ve Kafkasya'yı görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çekya'daki görüşmesinde Gazze ve Kafkasya ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çekya'nın başkenti Prag'da NATO'nun Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, "Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de rehinelerin serbest bırakılmasını da güvence altına alan bir ateşkes anlaşmasına varılmasına yönelik çabaların yanı sıra Gazze'ye insani yardımın arttırılmasını ve bölgesel istikrarsızlığın engellenmesini ele aldılar. Ayrıca Kafkasya bölgesinde barış ve refahın desteklenmesine yönelik fırsatları değerlendirdiler" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON