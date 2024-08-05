Dışişleri Bakanlığı Bangladeş'teki Gelişmeleri Takip Ediyor

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te yaşanan gelişmeleri yakından takip edildiğini ve gösterilerde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bangladeş'te son haftalarda yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Gösterilerde yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Kurulacağı ilan edilen geçici hükümetin, ülkeyi Anayasa'ya uygun biçimde seçime götürmesini ve yapılacak seçimlerin kardeş Bangladeş'in demokrasisine, huzuruna ve istikrarına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA