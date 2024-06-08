Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin El-Dheer kentinde gerçekleştirilen terör saldırısının

en güçlü şekilde kınandığını belirterek, Somali halkına başsağlığı diledi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin El-Dheer kentinde bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda can kayıpları ve yaralılar olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA