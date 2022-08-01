Dışişleri Bakanlığı: "Bağdat'ta cereyan eden gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığı: "Bağdat'ta cereyan eden gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz"

01.08.2022 21:05
Dışişleri Bakanlığı: "Bağdat'ta cereyan eden gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta cereyan eden gelişmelerin endişeyle takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta cereyan eden gelişmelerin endişeyle takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın başkenti Bağdat'ta cereyan eden gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Irak'taki gelişmelere zemin oluşturan siyasi belirsizliğin biran evvel giderilmesini ve Irak halkının beklentisi temelinde kapsayıcı, temsil kuvveti güçlü bir hükümetin daha fazla zaman geçirmeden kurulmasını temenni ediyoruz. Iraklıların görüş ve beklentilerini demokratik yollarla ifade etme haklarına saygı duyuyoruz. Bu bağlamda şiddetten uzak durulması ve kamu düzeninin muhafazasına öncelik verilmesi gereğini vurguluyoruz. İlgili tüm taraflara sağduyu ve itidal içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

YORUMLAR
500
Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara 'itidal' çağrısı Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara 'itidal' çağrısı Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara 'itidal' çağrısı Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara 'itidal' çağrısı
Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Bağdat, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Bağdat'ta cereyan eden gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:40 Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinde 4 gruba kontenjan ayırılacağı açıklandı!
20:35 Fındık fiyatını eleştiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, Erdoğan'dan yanıt: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık
20:29 Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı tecrübeli sol bek, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor!
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor!
19:40 Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!
19:15 Sağlıkta şiddet konusunda Cumhur İttifakı'nı suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk cevap: Çalışmalarımız sürüyor
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 21:05:43. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: "Bağdat'ta cereyan eden gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement